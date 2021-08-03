«Сибирь» продлила контракт с 18-летним Овчинниковым, выбранным на драфте НХЛ «Торонто»

«Сибирь» сообщила о продлении контракта с нападающим Дмитрием Овчинниковым.



Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года. Предыдущее было рассчитано до конца апреля 2022 года.



В минувшем сезоне 18-летний хоккеист, воспитанник клуба, провёл за «Сибирь» 16 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых сумел сделать одну голевую передачу при показателе полезности «-1» и среднем времени 6:01.



В составе «Сибирских Снайперов» в Молодёжной хоккейной лиге в 40 встречах он сумел набрать 51 (20+31) результативный балл.



Отметим, что в 2020 году «Торонто» выбрал Овчинникова на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 137-м номером.