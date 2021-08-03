Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сибирь» продлила контракт с 18-летним Овчинниковым, выбранным на драфте НХЛ «Торонто»

«Сибирь» продлила контракт с 18-летним Овчинниковым, выбранным на драфте НХЛ «Торонто»
Комментарии

«Сибирь» сообщила о продлении контракта с нападающим Дмитрием Овчинниковым.

Как сообщает официальный твиттер-аккаунт клуба, соглашение будет действовать до 30 апреля 2023 года. Предыдущее было рассчитано до конца апреля 2022 года.

В минувшем сезоне 18-летний хоккеист, воспитанник клуба, провёл за «Сибирь» 16 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, в которых сумел сделать одну голевую передачу при показателе полезности «-1» и среднем времени 6:01.

В составе «Сибирских Снайперов» в Молодёжной хоккейной лиге в 40 встречах он сумел набрать 51 (20+31) результативный балл.

Отметим, что в 2020 году «Торонто» выбрал Овчинникова на драфте НХЛ в пятом раунде под общим 137-м номером.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021