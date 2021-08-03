Дмитрий Куликов: жена была первой, кто поддержал идею подписать контракт с «Уайлд»

Защитник «Миннесоты Уайлд» Дмитрий Куликов рассказал о переходе в клуб из «Эдмонтон Ойлерз».
«Несколько дней назад вернулись из Европы, были там полтора месяца. Даже вакцинировались ради этого перед отъездом. Заезжали в Россию, Швецию, навещали родственников.
Семья? Минувшие два года получились нелёгкими с бытовой точки зрения – никуда не выйдешь, ничего не посмотришь, но зато столько времени вместе с семьёй – это классный опыт.
Говорят, что в период пандемии многие пары начинают чаще ссориться, но у нас всё было с точностью до наоборот. Да и смотреть, как растут дети, – настоящее удовольствие. Эвелине всего два года, например, а она уже вовсю предложения строит, причем на любом языке – от русского до английского.
Переезжала ли семья в Эдмонтон? Как раз нет. Осталась в Нью-Джерси. Я ведь всего 10 матчей за «Ойлерз» провёл в регулярном чемпионате, а потом плей-офф.
Планируем ли переезд семьи в Миннесоту? Да, хотя бытовые нюансы будем решать попозже. Кстати, Эмили была первой, кто поддержал идею подписать контракт с «Уайлд». Сказала, что это хорошее место для жизни, для семьи, что команда мне подходит. Это, конечно, сильно облегчило принятие решения. Теперь осталось оправдать её ожидания!» – цитирует Куликова официальный сайт НХЛ на русском языке.
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