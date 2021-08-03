Коваленко: ты удаляешься, а ребята ложатся под шайбу. Мне всегда очень стыдно за это

Нападающий казанского «Ак Барса» Николай Коваленко подвёл итоги контрольного матча с «Нефтехимиком» (2:1).

«Отличное впечатление по первым двум играм. Предсезонные матчи, всем тяжело, все хотят доказать и получить место в составе. Рабочая обстановка. Просто повезло, что забил и отдал. Все работают одинаково, благодаря партнёрам получилось сыграть результативно.

Нашли ли общий язык с Галимовым? Да, конечно. Очень понравилось играть с Галимовым и Дмитрием Воронковым. Каждый раз общаемся, если что-то не получается. Начинаешь понимать, где лучше открыться, позицию выбрать.

Гол? Там Илья Сафонов должен был забивать. Я уже хотел радоваться: вижу, Галим идеальный пас отдал. А тут раз отскок, два отскок, добил… Мы поменяли тактику в большинстве, потому что они под нас подстроились, очень хорошо отыграли первое большинство. Мы пообщались, перестроились и получился отличный результат.



Из негатива только удаления? Да, очень много удалений, я не должен подводить команду. Мне всегда очень стыдно за это. Ты удаляешься, а ребята ложатся под шайбы, получают синяки. Это неправильно», – цитирует Коваленко официальный сайт «Ак Барса».