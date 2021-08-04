Гурд: приятно, когда тебя предпочитают другим талантливым ребятам. Для меня это вызов

Нападающий «Сиэтл Кракен» Янни Гурд рассказал об ожиданиях от первого сезона в составе новичка НХЛ.



«У всех нас есть шанс начать всё с чистого листа. Нас ждёт интересное время. Надеюсь, я смогу помочь команде. В конечном итоге каждый из нас стремится именно к этому. Каждый хочет сделать всё, чтобы его команда побеждала. С таким настроем я выступал за «Лайтнинг» и точно такие же планы у меня на игру в «Сиэтле».



Ситуация была непростой, травма беспокоила меня в течение полутора лет. Плечо работало не так как нужно. Причиной этого была проблема с хрящом. Это выяснилось во время консультации с хирургом, когда мы обсуждали, стоит ли мне делать операцию. Я не хотел, чтобы восстановление продолжалось четыре месяца, рассчитывал, что всё пройдёт быстрее. Но травма меня давно беспокоила, и нужно было что-то с ней делать. Поэтому я решился на операцию, чтобы вернуться в строй как можно раньше.



Драфт? Приятно, когда видишь такой интерес к себе, когда тебя предпочитают другим очень талантливым ребятам, которых не смогли защитить. Мне повезло, меня выбрали, задрафтовали, и я очень этому рад. Будет интересно, для меня это вызов.



У нас рабочая команда, а у рабочей команды всегда большой потенциал. Это первый шаг к успеху. Работая изо всех сил, мы окажемся в очень хорошем положении, станем одной из команд, которая будет играть в хоккей плей-офф уже во время регулярного чемпионата. А с таким соперником всегда тяжело бороться. Рассчитываю, что это поможет нам пробиться в плей-офф, а там видно будет», – цитирует Гурда официальный сайт НХЛ на русском языке.

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