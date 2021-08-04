«Эдмонтон» проявляет интерес к голкиперу Худобину

«Эдмонтон Ойлерз» заинтересован в приобретении российского голкипера «Даллас Старз» Антона Худобина, сообщает Edmonton Journal.

Ранее сообщалось, что «Ойлерз» намерены обменять одного из голкиперов после укрепления вратарской позиции Брэйденом Холтби.

В прошлом сезоне ворота «Далласа» защищали Антон Худобин и Джейк Эттингер. Также в клубе есть опытный Бен Бишоп, который пропустил весь прошлый сезон из-за травмы.



35-летний россиянин в регулярном чемпионате провёл 32 матча, в которых показал коэффициент надёжности 2,54 при проценте отражённых бросков 90,5.



Его контракт с зарплатой в $ 3,333 млн рассчитан ещё на два года.



По итогам чемпионата-2020/2021 «Даллас» набрал 60 очков в 56 встречах и занял пятое место в Центральном дивизионе. «Старз» не вышли в плей-офф.