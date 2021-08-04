Экс-капитан «Баффало» стал ассистентом главного тренера в фарм-клубе в АХЛ

Бывший капитан «Баффало Сэйбрз» Майк Пека стал ассистентом главного тренера фарм-клуба команды – «Рочестера» – выступающего в Американской хоккейной лиге, сообщает официальный «Твиттер» лиги.

Пека играл за «Баффало» с 1995 по 2000 годы и доходил с клубом до финала Кубка Стэнли в 1999 году. Также в составе «Сэйбрс» он завоевал награду лучшему оборонительному форварду.

Ранее 47-летний специалист занимал должность тренера по развитию игроков в «Вашингтоне».

По итогам прошлого сезона «Рочестер» занял шестое место в таблице Северного дивизиона АХЛ, набрав 25 очков в 29 матчах.



Помимо «Баффало», будучи игроком Пека выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Нью-Йорк Айлендерс», «Эдмонтон Ойлерз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Коламбус Блю Джекетс». Экс-защитник завершил карьеру в 2009 году.