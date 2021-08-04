«Рейнджерс» могут обменять Кравцова, Георгиева и Джонса на Айкела из «Баффало»

«Нью-Йорк Рейнджерс» может обменять голкипера Александра Георгиева, защитника Зака Джонса, форварда Виталия Кравцова и выбор в первом раунде драфта в «Баффало Сэйбрз», взамен получив нападающего Джека Айкела, сообщает NY Post.
Ранее сообщалось, что «Сэйбрз» активно искали варианты обмена для форварда.
Георгиев выступает за «Рейнджерс» с сезона-2017/2018, а в прошедшем чемпионате провёл 19 матчей и оформил два шат-аута.
Кравцов в прошлом чемпионате дебютировал в НХЛ, а всего провёл 20 встреч в лиге, набрав четыре очка: забросил две шайбы и отдал столько же результативных передач.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Айкел провёл 21 матч и набрал 18 очков: забросил две шайбы и отдал 16 результативных передач. По итогам регулярного чемпионата «Баффало» занял последнее место в таблице Восточного дивизиона, набрав 37 очков в 56 играх.
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