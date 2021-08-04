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Салливан прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной США на ОИ-2022

Салливан прокомментировал назначение на пост главного тренера сборной США на ОИ-2022
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Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан прокомментировал назначение главным тренером сборной США на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Для меня это большая честь. Я очень рад. Среди американцев хватает хороших тренеров. Поэтому то, что такая большая ответственность возложена на меня, вдвойне волнительно. Я с нетерпением жду этой возможности.

У нас будет много предварительных обсуждений до начала тренировочных лагерей. Я думаю, это будет очень полезно, так как когда сезон НХЛ начнётся, все мы будем настолько заняты в клубах, что будет трудно найти время для сборной. Но мы постараемся найти окна возможностей.

Конечно, будет странно увидеть Кросби или Малкина на другой стороне. Я очень уважаю этих ребят и знаю, насколько они хороши. Это точно будет для нас большим испытанием», – цитирует Салливана Pittsburgh Tribune-Review.

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