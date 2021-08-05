Гендиректор «Амура»: цель — Кубок Гагарина. Я считаю, что мы достойны стать чемпионами

Генеральный директор «Амура» Роман Крамарь рассказал о целях команды на следующий сезон КХЛ.
«Задачи нам ставят болельщики. Это победы и только победы. Если говорить о целях по линии клуба, то их нам ставит наш лидер Михаил Дегтярёв.
Одна из самых глобальных задач – сделать так, чтобы каждый житель Хабаровского края гордился нашим клубом. Выход в плей-офф даже не обсуждается, туда можно выйти с 15-16 места – мы не видим смысла ставить такие задачи. Цель – Кубок Гагарина. Может, кто-нибудь отнесётся к этому скептически. Давайте просто поговорим на эту тему. А какие цели нужно ставить? Цель – Кубок Гагарина.
Да, может так сложиться, что не в этом сезоне. Но так или иначе, чтобы прийти к цели, её нужно поставить. Я считаю, что мы достойны стать чемпионами. Я в это верю. Здесь очень достойные ребята. По-другому быть не может. Если не сейчас, то это случится позже. Дорогу осилит идущий.
Дарить радость зрителям? Это одна из целей. Не бывает такого, чтобы выигрывать постоянно. Я не знаю таких команд. Каждый из ребят готов выкладываться на льду, ложиться под шайбы. Это стоит многого, хоккей очень травмоопасный вид спорта», – цитирует Крамаря официальный сайт клуба со ссылкой на интервью телеканалу «Губерния».
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