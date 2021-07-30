Омск готов защищать титул, а «Сибирь» — пошуметь в плей-офф? Итоги межсезонья КХЛ. Восток

Чуть больше месяца остаётся до старта нового сезона КХЛ, а уже на следующей неделе в Сочи стартует первый летний турнир. Трансферные кампании большинства клубов лиги завершены на 90-100%, поэтому самое время подвести промежуточные итоги межсезонья. Продолжаем с Восточной конференцией.

«Адмирал»

Дальневосточники вернулись в КХЛ и под руководством тренера-дебютанта Сергея Вострикова собрали команду похожую на ту, какая была у «Куньлуня» в начале прошлого сезона. Это коллектив российских «сбитых лётчиков», для которых возрождение «Адмирала» — один из последних шансов задержаться в элите российского хоккея. Иван Налимов, Максим Матушкин, Виталий Меньшиков, Юрий Сергиенко, Евгений Грачёв, Евгений Григоренко, Павел Медведев, Никита Михайлов, братья Ушенины — все эти фамилии прекрасно известны болельщикам, следящим за КХЛ.

Тренер из ВХЛ, много просмотровых контрактов, пока ни одного легионера и при этом практически нет молодых игроков — вот что пока представляет собой «Адмирал». Вероятно, «моряков» ждёт усиление по ходу сезона, но сейчас не очень легко представить, что во Владивосток в первый же год после возвращения заглянет плей-офф КХЛ.

«Куньлунь»

Самый странный клуб КХЛ стоит на пороге олимпийского сезона. Ради этого, напомним, по официальной версии «Куньлунь» и заходил в своё время в лигу. Трудно судить о том, наиграли «драконы» костяк для сборной Китая, или нет, но за четыре года в нашем чемпионате так и не появилось ни одного чистокровного китайца-хоккеиста приличного уровня. Зато «Куньлунь» поднаторел в натурализации североамериканцев, и сейчас у «драконов» в составе наберётся игроков на полтора звена для олимпийской команды: Бартли, Там, Вон, Юйэнь, Кейн, Сквайрз, Ип, Ху, Спенсер Фу.

Китайский клуб, который второй год подряд из-за пандемии будет базироваться в Мытищах, последним в КХЛ определился с главным тренером (им стал Айван Занатта) и лишь недавно начал формировать состав. Помимо натурализованных китайцев там есть знакомые легионеры (вратарь Смит, защитник Спроул, Челиос, форвардом Николсом), а ещё — российский голкипер Александр Лазушин.

Понятно, что состав «Куньлуня» ещё продолжит формироваться, но вряд ли его уровень будет достаточным, чтобы хотя бы побороться за плей-офф на Востоке.

«Нефтехимик»

Нижнекамцы в межсезонье сменили тренера (вместо Буцаева пришёл Олег Леонтьев), но от клубной концепции не отошли. «Нефтехимик» — один из самых бюджетных клубов КХЛ, не ставящий в силу понятных причин серьёзных задач, но выполняющий свою социальную функцию и старающийся привлечь интерес болельщиков за счёт ставки на своих воспитанников. В следующем сезоне в составе «волков» будет много молодёжи, разбавленной уже опытными российскими ребятами (Порядин, Шиксатдаров, Брынцев, Иванников) и легионерами. Иностранная линейка «Нефтехимика» представлена финским вратарём Туохимаа, чешскими защитниками Клоком и Кнотом, а в нападении сыграют прекрасно всем знакомые в КХЛ словак Гудачек и любимец нижнекамской публики американец Секстон.

Этот «Нефтехимик» не должен стать заштатным аутсайдером и вполне может рассчитывать на место в плей-офф. Но, понятно, всё будет зависеть от работы Леонтьева.

«Амур»

В Хабаровске дали второй шанс Владимиру Воробьёву начать самостоятельную тренерскую карьеру, а также собрали сильнейший состав в новейшей истории клуба. По крайней мере, в этом убеждён генменеджер «тигров» Вадим Покотило.

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«Амур» по традиции последних лет сделал ставку на чехов. В клубе остались защитники Йордан и Машин, братьев Зогорна заменили форварды Ленц и Томашек, а уход голкипера Лангхаммера должен компенсировать скандально известный Патрик Бартошак. Но и за спинами легионеров в Хабаровске вовсе не пусто. Есть «списанные» из топ-клубов, но ещё вряд ли желающие ехать с ярмарки Зубов, Галузин, Пивцакин, местные звёзды Горшков, Кузнецов, Файзуллин, Архипов, Железков, до сих пор перспективные, но не раскрывшиеся на других местах Алексеев, Корягин, Бутузов, Николишин.

Словом, нормальная, крепкая команда, способная конкурентно биться за плей-офф.

«Сибирь»

После неудачного сезона в Новосибирске практически полностью изменился тренерский штаб. Команду возглавил Андрей Мартемьянов, весной 2020-го несколько сенсационно проигравший «Сибири» в плей-офф с «Автомобилистом». Но времена изменились, и сейчас приход этого наставника в сибирский клуб вполне логичен.

Менеджмент «Сибири», у руля которого остался Кирилл Фастовский, основательно почистил состав в межсезонье, избавившись почти от всех прошлогодних лидеров. Руохомаа, Пуустинен, Саюстов, Санников уже вряд ли могли прогрессировать в Новосибирске, расторгли контракт и с становящимся «хрустальным» О'Деллом. Из иностранцев вообще остался только вратарь Сятери (хотя прошлый сезон финн провалил), да ведущий защитник Йокипакка. И он, к сожалению, уже успел получить серьёзную травму на предсезонке.

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Новые надежды новосибирцев в атаке связаны со шведом Ведином (второй снайпер ХВ-71) и американцем Ником Шором. Эти хоккеисты наверняка рассматриваются, как игроки первого звена, а компанию им могут составить Егор Миловзоров или, например, ещё один новичок Алексей Кручинин. Вернулся в Новосибирск Валентин Пьянов, подписаны контракты с Денисом Голубевым, Вячеславом Литовченко, остались в команде Чесалин, Ли. Плюс на подходе у «Сибири» есть перспективная молодёжь: Ромаев, Овчинников, Дубакин, более старший Шашков. В плане укрепления обороны перспективным выглядит успешный оффершит по Вадиму Кудако.

Очевидно, в Новосибирске подбирается весьма крепкая команда с интересными личностями, способная не только попасть в плей-офф, но и пошуметь там. К тому же Мартемьянов, как показывает его тренерская карьера, лучше работает в клубах без высочайших амбиций. Но истинные возможности этой новой команды будут понятны только в сезоне.

«Автомобилист»

В межсезонье уральцы решили, возможно, главную задачу — нашли толкового помощника для Билла Питерса. Я уже писал о том, что «Автомобилисту» в прошлом чемпионате катастрофически не хватило нормального посредника между тренером-новичком КХЛ и вполне сильным составом, и сейчас Николай Заварухин должен блестяще справиться с этой ролью.

Ростер у екатеринбуржцев вновь подбирается один из самых звонких по именам во всей КХЛ. Остался Мэйсек, вернулся Да Коста, подписаны контракты со Спунером, Принсом. Не забываем также про Белоусова, Бочарова, Макеева и, конечно, Шумакова, который наверняка постарается начать всё с чистого листа. Атака «Автомобилиста» потенциально выглядит очень продуктивной, а ведь ещё к команде по ходу сезона наверняка присоединится Дацюк. Впрочем, главная задача Питерса состоит в том, чтобы сделать уральский клуб ярким и интересным не только в регулярке, но и в плей-офф.

Здорово, что «Автомобилист», наконец, нашёл нормального опытного бэкапа для Коваржа (Дмитрий Шикин), оборона на бумаге тоже выглядит крайне симпатично. Василевский, Блэкер, Арзамасцев, Щемеров, Трямкин. Но, опять же, всё будет зависеть от того, кто из этих парней сможет прогрессировать. В последние годы с индивидуальным развитием хоккеистов в «Автомобилисте» были определённые проблемы, хотя в прошлом году тот же Щемеров или, например, форвард Жукенов добились существенного прогресса.

У Питерса будет второй год работы в КХЛ, материал под рукой у него весьма качественный, серьёзно укреплён тренерский штаб. У «Автомобилиста» есть все составляющие для долгожданного прорыва. Посмотрим, что получится у уральцев в этот раз.

«Барыс»

«Барыс» в это межсезонье столкнулся с новой проблемой: у топ-клубов КХЛ появился спрос на казахстанских хоккеистов после того, как они перестали учитываться под лимитом на легионеров. В результате летом клуб покинул целый ряд значимых хоккеистов: Шевченко, Блэкер, Маклюков, Акользин, Панюков, Сагадеев, Сведберг нашли новые команды в лиге. Также «Барысу» не удалось сохранить форвардов Вароне и Виделля, голкипера Карлссона.

Потери внушительные, но «Барысу» не привыкать летом успешно латать дыры за счёт активной работы на рынках Европы и АХЛ. Команда из Нур-Султана уже подписала защитников Мартинссона, Альсинга и Вильо, форвардов Куника и Томаса. Кроме того, из Ярославля вернулся Савченко, удалось продлить контракты с Лильей, Фрэттином, Ортио.

Наверное, этот «Барыс» пока выглядит слабее прошлогоднего, но мы уже не раз видели, как в Нур-Султане по ходу чемпионата добавляет и менеджмент, и тренерский штаб.

«Трактор»

В начале межсезонья «Трактор» был одним из главных ньюсмейкеров лиги, и уже в мае челябинцы, по сути, сформировали состав на новый чемпионат.

Гарипов, Ткачёв, Пулккинен, Потапов, Стась, Капустин, Яруллин, Абрамов — отличные на бумаге приобретения, призванные добавить качественной глубины и разнообразия коллективу Анвара Гатиятулина.

В конце июля «Трактор» выглядит хорошо сбалансированным во всех линиях клубом. Плюс у челябинцев есть сильный тренер и руководство, проповедующее правильную, хоть и немного популистскую стратегию. При этом есть и результат прошлого сезона, давший много пищи для анализа.

Скоро узнаем, продолжит ли «Трактор» поступательное движение, но все предпосылки к этому есть.

«Салават Юлаев»

Уфимская трансферная кампания выдалась не слишком насыщенной, при этом усилиться, на мой взгляд, «Салавату» по сравнению с прошлым сезоном не удалось. Юлаевцы продлили контракты с Манниненом, Кадейкиным, Плэттом, при этом потеряли Жаркова, сделали несколько рискованных приобретений (Шмелёв, Тихонов), а за счёт подписания Зубарева состарили и без того возрастную защиту.

К однозначным плюсам селекции стоит отнести находку нормального бэкапа для Метсолы (Шарыченков) и удержание в клубе, пусть и путём аренды, перспективного Родиона Амирова. Рассчитывают в «Салавате» и на Михаила Воробьёва, у которого прошлый сезон вышел скомканным из-за травм, но это тоже значительный риск.

В целом, понятно, что в следующем сезоне юлаевцы снова будут целиком и полностью полагаться на своих звёздных легионеров, но за все прошлые годы эта стратегия ни разу не принесла «Салавату» успех.

«Металлург»

В Магнитогорск на роль генерального менеджера пригласили легенду клуба Сергея Гомоляко, а также почти полностью обновили тренерский штаб Ильи Воробьёва. Возможно, с подачи нового члена управленческой команды в «Металлурге» расторгли контракты с рядом хоккеистов, которых подписали прошлым летом. Бек, Мартынов, Плотников признаны ошибками селекции, досрочно завершено сотрудничество и с Николаем Кулёминым, которого подписывал ещё Геннадий Величкин.

Разочаровались в «Магнитке» и во многих легионерах, которых год назад и по ходу прошлого сезона приглашали в клуб Ласьков с Воробьёвым. Остался только вратарь Олкинуора, а вот Хольму, Расмуссену, Нестрашилу новые контракты даже не предлагали.

Теперь в хоккейном Магнитогорске надеются на новых лидеров. В атаке чётко виден канадский след: в «Магнитку» перешёл экс-форвард ЦСКА Лайпсик, а также два форварда из АХЛ Майе и Керри. Позицию ведущего защитника под большинство наверняка займёт Хультстрём. Отмечаем также сохранение Голдобина, возвращение Апалькова, подписание сверхтехничного Коростелёва, ждём дальнейшего прогресса от Чибисова.

В целом, у «Магнитки» вполне боевой состав для больших задач. И весь вопрос в том, сможет ли раскрыть весь его потенциал Илья Воробьёв с новым штабом помощников.

«Авангард»

Обладатель Кубка Гагарина сохранил основного голкипера Грубеца и всю линию обороны, а вот атака у «Авангарда» в новом сезоне фактически будет новая. Хотя некоторые главные творцы «ястребиного» чемпионства остались в Балашихе — например, Толчинский, Найт.

Генменеджеру омичей Алексею Волкову предстояла нелёгкая задача по поиску многочисленных замен членам золотой команды, и на первый взгляд справился он с ней неплохо. На место Буше пришёл лучший нападающий чемпионата мира Цегларик, элитного силовика Костина попробует заменить Телегин. Брюквин и выздоровевший Якупов призваны добавить креатива и скорости, Жарков попытается закрыть дыры в чекинг-лайн, образовавшиеся после ухода Потапова и Стася.

Вообще, у «Авангарда» сейчас подобрался весьма мощный состав, в котором при желании можно увидеть перекос в сторону габаритных «шкафов». Но даже если это и так, то вряд ли это является какой-то проблемой для «ястребов»: современная КХЛ — это, скорее, лига плечистых гренадёров, а не утончённых художников. Так что «Авангард» вполне себе в тренде, и следующей весной у омичей есть все шансы защитить титул. Тем более, что чемпионский тренерский штаб «ястребов» сохранился практически в полном составе.

«Ак Барс»

Потери «Ак Барса» на старте межсезонья были столь серьёзны, что стоили работы генменеджеру Рафику Якубову. И если об уходе Доуса, Да Косты, Песонена в Казани вряд ли сожалеют, то расставание с Галиевым, Фисенко, Яруллиным, Рейдеборном, Тихоновым, Педаном получилось весьма чувствительным.

Новым главным по селекции «барсов» стал Марат Валиуллин, который сейчас формирует в Казани новую команду. Понятно, что при Дмитрии Квартальнове по-прежнему будет делаться ставка на молодёжь: Воронков, Сафонов, Галимов, Мужиков, убежавший от Андрея Скабелки Коваленко. Что касается опытных ребят, то выделяется трансфер Кагарлицкого, заключение контракта с одним из открытий прошлого сезона Панюковым, а также подписание ряда интересных легионеров: форварды с опытом НХЛ Уил и Линдхольм, экс-защитник «Бостона» Кемпфер.

Состав у казанцев не слишком броский, но мы прекрасно знаем, что в клубе, где работает Квартальнов, правит система. У меня нет сомнений, что «Ак Барс» вновь поборется за первое место в регулярке (не только на Востоке), а в плей-офф будет очень грозной силой и одним из реальных претендентов на кубок.