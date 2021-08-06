Толчинский побывал на финальном матче Кубка мира по шахматам, сделав первый ход в партии

Нападающий сборной России и «Авангарда» Сергей Толчинский побывал на финальном матче Кубке мира по шахматам, который проходит в Сочи.
Хоккеист сделал первый ход в партии между польским гроссмейстером Ян-Кшиштоф Дудой и россиянином Сергеем Карякиным, сообщает официальный твиттер-аккаунт КХЛ.
Отметим, что Дуда стал победителем турнира, обыграв Карякина со счётом 1,5:0,5. Первая партия соперников завершилась вничью, а второй поединок с классическим контролем времени выиграл Дуда. Польский шахматист стал обладателем главного приза турнира в размере $ 110 тыс.
В прошедшем регулярном сезоне КХЛ Толчинский сыграл в 51 матче, набрав 46 (15+31) очков при показателе полезности "-7". В плей-офф форвард провёл 24 матча и набрал 20 очков: забросил шесть шайб и отдал 14 результативных передач при показателе полезности "+5".
Вместе с «Авангардом» Толчинский завоевал Кубок Гагарина, в финальной серии переиграв ЦСКА со счётом 4-2. Клубы откроют новый сезон КХЛ 1 сентября матчем за Кубок Открытия.
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