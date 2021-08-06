Назаров: российские тренеры в КХЛ должны знать английский, иностранцы — русский язык

Известный тренер Андрей Назаров поделился мнением относительно изучения иностранными тренерами КХЛ русского языка, а россиянами — английского.



«Заканчивается летняя Олимпиада, на которой наши спортсмены выступают очень достойно. Я как хоккейный человек с нетерпением жду зимних Игр в Пекине и хоккейного турнира. Конечно, наблюдаю за предсезонным турниром в Сочи. Есть интересные матчи, видно, что хоккей ещё летний, но ребята стараются. Идёт планомерный этап подготовки к сезону. Но меня удивляет, что некоторые российские тренеры до сих пор не знают английского языка и не могут как следует общаться с иностранными хоккеистами. А ведь легионеры, как правило, являются ведущими и самыми высокооплачиваемыми игроками команд. Значит, спрос с них должен быть повышенным, а тренер должен говорить с ними на одном языке.



Посмотрите на Сергея Фёдорова, назначенного в ЦСКА. Он в совершенстве владеет английским, стал звездой в НХЛ, с него, игрока «Русской пятёрки», брали пример молодые мальчишки. Конечно, начинать тренерский путь сложно даже великому хоккеисту, но хочется пожелать Сергею удачи. Илья Воробьёв из «Металлурга», помимо русского, знает английский и немецкий языки. Но есть специалисты, которые не могут выговорить на английском языке элементарных фраз…



Считаю, что знание английского языка должно быть обязательным для тренера в клубах КХЛ. Это нужно прописывать в контрактах. Российские тренеры должны знать английский язык, а иностранцы — русский. Без этого нельзя допускать к работе», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.