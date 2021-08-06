Мирошниченко — о Мичкове: не скажу, что с ним легко играть — нужно знать, как это делать

Капитан и нападающий юниорской сборной России Иван Мирошниченко поделился мнением о своём партнёре по команде Матвее Мичкове.



«Он, безусловно, особенный игрок. Я не скажу, что с ним очень легко играть, потому что нужно знать, как это делать.



Но очевидно, что он очень талантливый парень с кучей различных навыков», — приводит слова Мирошниченко сайт IIHF.



Напомним, сборная России U18 с первого места вышла в полуфинал Кубка Глинки/Гретцки, где сегодня, 6 августа, сыграет с командой Швеции. Начало — в 20:00 мск.



После трёх матчей на групповом этапе Кубка Глинки/Гретцки Мичков набрал 9 (6+3) результативных очков, он занимает второе место в гонке бомбардиров, уступая только игроку сборной Словакии Далибору Дворски (11(7+4) баллов).



Мирошниченко также сыграл в трёх встречах, набрав 6 (2+4) очков.