Вайсфельд: карьера Войнова настолько уникальна, что второго такого примера просто нет

Экс-генменеджер клубов КХЛ Леонид Вайсфельд прокомментировал перспективы хоккеиста «Динамо» Вячеслава Войнова стать одним из лучших защитников лиги после годичного перерыва.



«Карьера Войнова настолько уникальна, что второго такого примера просто нет. Пропустить три сезона в самом расцвете сил, причём дважды сделать это по собственной инициативе — это для любого хоккеиста случай далеко из ряда вон. Всё это делает Вячеслава совершенно особенным персонажем. Как он будет играть, как дальше строить свою карьеру, что у него в голове — об этом рассуждать сложно.



Хорошо бы у него самого напрямую об этом спросить, но я сомневаюсь, что Войнов откровенно ответит, почему пропускал сезоны. Думаю, он и сам толком не понимает, как это произошло. Конечно, можно предположить, что игрок оказывался в ситуации, когда ему постоянно говорили: «Ну подожди ещё полгода, и контракт в НХЛ будет», а потом всё срывалось. Но в любом случае это стратегическая ошибка, особенно если смотреть на ситуацию со стороны.



Почему Войнов не возвращается в команды, где уже играл и хорошо себя проявил, например, в СКА или «Авангард»? Возможно, что именно поэтому — из-за своей непредсказуемости, о которой в клубах тоже хорошо известно», — приводит слова Вайсфельда «Матч ТВ».