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Минское «Динамо» одержало минимальную победу над «Северсталью» в товарищеском матче

Минское «Динамо» одержало минимальную победу над «Северсталью» в товарищеском матче
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Минское «Динамо» одержало победу в товарищеском матче с череповецкой «Северсталью» со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Встреча проходила в Минске на стадионе «Олимпик-Арена».

Счёт встречи в большинстве открыл форвард «Динамо» Виталий Пинчук на 13-й минуте. Удвоил преимущество белорусского клуба снова в ситуации «пять на четыре» Владислав Ерёменко на 26-й минуте. Одну шайбу отыграл защитник «Северстали» Андрей Чуркин на 34-й минуте.

Сравнял счёт встречи эстонский форвард Роберт Рооба на 46-й минуте при игре в меньшинстве. Победную шайбу в составе минчан оформил форвард Илья Усов.

Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. «Динамо» первый матч проведёт 3 сентября в гостях с одноклубниками из Москвы. «Северсталь» сыграет 2 сентября дома со СКА.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 августа 2021, пятница. 13:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Динамо Мн
Минск
0:1 Пинчук (Воронин) – 12:57' (5x4)   0:2 Ерёменко (Усов) – 26:57' (5x4)   1:2 Чуркин (Казаков) – 33:08' (5x5)   2:2 Рооба (Кодола) – 45:30' (4x5)   2:3 Усов (Воронин) – 57:12' (5x5)
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