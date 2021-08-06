Минское «Динамо» одержало минимальную победу над «Северсталью» в товарищеском матче

Минское «Динамо» одержало победу в товарищеском матче с череповецкой «Северсталью» со счётом 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Встреча проходила в Минске на стадионе «Олимпик-Арена».



Счёт встречи в большинстве открыл форвард «Динамо» Виталий Пинчук на 13-й минуте. Удвоил преимущество белорусского клуба снова в ситуации «пять на четыре» Владислав Ерёменко на 26-й минуте. Одну шайбу отыграл защитник «Северстали» Андрей Чуркин на 34-й минуте.



Сравнял счёт встречи эстонский форвард Роберт Рооба на 46-й минуте при игре в меньшинстве. Победную шайбу в составе минчан оформил форвард Илья Усов.



Напомним, новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября. «Динамо» первый матч проведёт 3 сентября в гостях с одноклубниками из Москвы. «Северсталь» сыграет 2 сентября дома со СКА.