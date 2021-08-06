Валк: Скабелка кричал и сказал оставаться в раздевалке, а я отбил ему кулак и пошёл на лёд

Нападающий «Барыса» Кёртис Валк прокомментировал подготовку клуба к новому сезону и рассказал о самом смешном моменте карьеры в КХЛ.
«К нам пришли отличные хоккеисты, мы будем стараться больше играть с шайбой, проводить больше позиционных атак. Команда станет моложе, заряд молодых игроков нам только поможет. Естественно, придётся искать новые сочетания, но, с другой стороны, такая ситуация даёт возможность игрокам сделать шаг вперёд и занять ведущие роли.
Как Юрию Михайлису, возглавившему команду перед прошлым сезоном, удалось справиться со своими обязанностями? У нас был очень короткий сбор, затем мы столкнулись с коронавирусом. Думаю, Юрий проделал отличную работу, мы двигались в правильном направлении весь год, несмотря на все сложности.
Состав команды серьёзно не изменился, к тому же он знал большинство игроков – всё это сделало его процесс адаптации проще. Это был плавный переход от системы Скабелки. Мы играем примерно в тот же хоккей, может быть немного агрессивнее, чем раньше.
Против кого тяжелее всего играть в КХЛ? По прошлому сезону я выделю «Авангард», с которым у нас принципиальные матчи, и финскую тройку «Салавата Юлаева». Но на самом деле тяжело выделить одного хоккеиста, во всех командах есть игроки, которые знают, как осложнить жизнь сопернику.
Самый весёлый момент карьеры? Он произошёл в первый год, когда я ещё не знал языка. Совершил ошибку на льду, Скабелка взял тайм-аут и начал мне рассказывать об этом. Я не понимал, что он говорит, и просто смотрел на трибуны. Затем в перерыве ситуация повторилась, мне показали нарезку ошибок. Он кричал на меня, давая понять, что я сделал не так. Я вообще не понимал, что он говорит.
После матча Даррен сказал, что я отлично справился с ситуацией. Конечно, я не понял, что Диц имел в виду. Потом он объяснил, что Скабелка сказал мне раздеваться и оставаться в раздевалке, а я вместо этого отбил ему кулак и пошёл на лёд», — цитирует Валка официальный сайт КХЛ.
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