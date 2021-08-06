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«Витязь» по буллитам обыграл «Куньлунь» в товарищеском матче

«Витязь» по буллитам обыграл «Куньлунь» в товарищеском матче
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Хоккейный клуб «Витязь», представляющий подмосковный город Подольск, в товарищеском матче обыграл «Куньлунь» из Пекина со счётом 4:3.

Счёт в матче на 26-й секунде с передачи Брэндона Ипа открыл нападающий «Куньлуня» Джош Николлс. После этого 35-летний защитник «Витязя» Кирилл Лямин забил ответную шайбу. Передачу на гол отдал нападающий подольчан Александр Яремчук. Затем финн Миро Аалтонен укрепил преимущества подольского клуба, реализовав большинство после паса Микса Индрашиса.

2-й гол китайского клуба забил канадец Спенсер Фу с передачи своего брата Паркера. 3-й гол китайцев также организовали братья Фу.

Счёт в матче сравнял Данил Зиновьев. Голевую передачу на него отдал Иван Ларичев.

Голевой буллит в составе «Витязя» реализовал латыш Микс Индрашис.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
06 августа 2021, пятница. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
4 : 3
Б
Куньлунь Ред Стар
Пекин
0:1 Николлс (Ип) – 00:26' (5x5)   1:1 Лямин (Яремчук) – 15:06' (5x4)   2:1 Аалтонен (Индрашис) – 18:55' (5x3)   2:2 Фу (Фу) – 21:40' (5x5)   2:3 Фу (Фу) – 22:56' (5x5)   3:3 Зиновьев (Ларичев) – 35:12' (5x5)   4:3 Индрашис – 65:00' (ПБ)
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