«Витязь» по буллитам обыграл «Куньлунь» в товарищеском матче

Хоккейный клуб «Витязь», представляющий подмосковный город Подольск, в товарищеском матче обыграл «Куньлунь» из Пекина со счётом 4:3.
Счёт в матче на 26-й секунде с передачи Брэндона Ипа открыл нападающий «Куньлуня» Джош Николлс. После этого 35-летний защитник «Витязя» Кирилл Лямин забил ответную шайбу. Передачу на гол отдал нападающий подольчан Александр Яремчук. Затем финн Миро Аалтонен укрепил преимущества подольского клуба, реализовав большинство после паса Микса Индрашиса.
2-й гол китайского клуба забил канадец Спенсер Фу с передачи своего брата Паркера. 3-й гол китайцев также организовали братья Фу.
Счёт в матче сравнял Данил Зиновьев. Голевую передачу на него отдал Иван Ларичев.
Голевой буллит в составе «Витязя» реализовал латыш Микс Индрашис.
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