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Сборная России по хоккею U18 вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, обыграв Швецию 7:5

Сборная России по хоккею U18 вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, обыграв Швецию 7:5
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Сборная России по хоккею U18 вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, обыграв сборную Швецию со счётом 7:5.

Счёт в матче на 9-й минуте открыл нападающий номинальных гостей Йонатан Леккеримяки. Спустя 3 минуты Леккеримяки оформил дубль.

На 15-й минуте игрок сборной России Даниил Ларькин сократил отставание россиян. Через 6 минут после паса Даниила Григорьева Александр Перевалов сравнял счёт в матче.

Но уже через 3 секунды после этого шведский форвард Йонатан Леккеримяки забросил 3-ю шайбу в ворота соперников, оформив хет-трик. Через 7 секунд нападающий Лиам Эгрен укрепил преимущество соперников сборной России.

После этого россияне забросили 4 шайбы. Сначала после паса Александра Перевалова ворота соперников поразил Матвей Мичков, затем Даниил Григорьев сравнял счёт в матче.

На 45-й минуте Илья Роговский забросил очередную шайбу в противостоянии. Спустя 30 секунд Матвей Мичков увеличил отрыв российской сборной от Швеции.

На 55-й минуте Маттиас Хевелид сократил отставание от сборной России, сделав счёт 6:5.

7-й гол в составе сборной России в пустые ворота забил Руслан Газизов, установив итоговый счёт.

В финале россияне сразятся со сборной Словакии.

Кубок Глинки/Гретцки. 1/2 финала
06 августа 2021, пятница. 20:00 МСК
Россия U18
Окончен
7 : 5
Швеция U18
0:1 Леккеримяки (Вагнер) – 08:40' (5x5)   0:2 Леккеримяки – 11:55' (5x5)   1:2 Ларькин – 14:18' (5x5)   2:2 Перевалов (Григорьев, Газизов) – 21:27' (5x5)   2:3 Леккеримяки (Оделиус, Хевелид) – 21:30' (5x5)   2:4 Эгрен (Хемстрём) – 21:37' (5x4)   3:4 Мичков (Перевалов) – 25:35' (5x5)   4:4 Григорьев (Перевалов, Газизов) – 37:16' (5x4)   5:4 Роговский (Бут) – 44:40' (5x4)   6:4 Мичков (Синяткин, Трикозов) – 45:09' (5x5)   6:5 Хевелид (Хемстрём) – 54:36' (5x5)   7:5 Газизов – 59:15' (5x5)
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