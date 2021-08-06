Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сборная России по хоккею U18 вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, обыграв Швецию 7:5

Сборная России по хоккею U18 вышла в финал Кубка Глинки/Гретцки, обыграв сборную Швецию со счётом 7:5.

Счёт в матче на 9-й минуте открыл нападающий номинальных гостей Йонатан Леккеримяки. Спустя 3 минуты Леккеримяки оформил дубль.

На 15-й минуте игрок сборной России Даниил Ларькин сократил отставание россиян. Через 6 минут после паса Даниила Григорьева Александр Перевалов сравнял счёт в матче.

Но уже через 3 секунды после этого шведский форвард Йонатан Леккеримяки забросил 3-ю шайбу в ворота соперников, оформив хет-трик. Через 7 секунд нападающий Лиам Эгрен укрепил преимущество соперников сборной России.

После этого россияне забросили 4 шайбы. Сначала после паса Александра Перевалова ворота соперников поразил Матвей Мичков, затем Даниил Григорьев сравнял счёт в матче.

На 45-й минуте Илья Роговский забросил очередную шайбу в противостоянии. Спустя 30 секунд Матвей Мичков увеличил отрыв российской сборной от Швеции.

На 55-й минуте Маттиас Хевелид сократил отставание от сборной России, сделав счёт 6:5.

7-й гол в составе сборной России в пустые ворота забил Руслан Газизов, установив итоговый счёт.

В финале россияне сразятся со сборной Словакии.