Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов: Россия делает ставку на Аскарова, но нужны и два хороших бэкапа

Ларионов: Россия делает ставку на Аскарова, но нужны и два хороших бэкапа
Комментарии

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал состояние игроков национальной команды.

«На турнире сделана ставка на Аскарова? Дело в том, что мы дальше играем турнир четырёх наций в Чехии, и безусловно Гуськов и ещё пара других вратарей получат свой шанс. Здесь в матчах с большими командами мы хотели посмотреть Аскарова, потому что это его последний год в сборной. По этим двум матчам он отыграл просто блестяще, и понятно, что мы будем делать ставку на него. При этом нельзя забывать, что нам нужны и два хороших бэкапа, потому что хоккей – такая вещь, где многие вещи непредсказуемы. Могут быть травмы, поэтому нужно подготовить ещё пару вратарей», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Новость по теме
Вице-президент КХЛ: полностью уйти от государственных денег не получится
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021