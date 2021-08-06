Ларионов: Россия делает ставку на Аскарова, но нужны и два хороших бэкапа

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов прокомментировал состояние игроков национальной команды.
«На турнире сделана ставка на Аскарова? Дело в том, что мы дальше играем турнир четырёх наций в Чехии, и безусловно Гуськов и ещё пара других вратарей получат свой шанс. Здесь в матчах с большими командами мы хотели посмотреть Аскарова, потому что это его последний год в сборной. По этим двум матчам он отыграл просто блестяще, и понятно, что мы будем делать ставку на него. При этом нельзя забывать, что нам нужны и два хороших бэкапа, потому что хоккей – такая вещь, где многие вещи непредсказуемы. Могут быть травмы, поэтому нужно подготовить ещё пару вратарей», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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