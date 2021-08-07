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Хелльберг: моя цель — помочь «Сочи» выйти в плей-офф. Хочу показать, на что способен

Хелльберг: моя цель — помочь «Сочи» выйти в плей-офф. Хочу показать, на что способен
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Новичок «Сочи», голкипер Магнус Хелльберг признался, что не считает себя главной звездой сочинского клуба.

«Я люблю давление, но не соглашусь, что буду главной звездой «Сочи». Мы с Максом Третьяком будем делить игровое время. Конечно, я хочу играть как можно больше, но тот, кто будет лучшим вратарём, получит больше матчей. У нас с ним здоровая конкуренция, но я не рассматриваю себя главной звездой.

У меня много опыта, я знаю, насколько хорош могу быть, когда показываю свою лучшую игру. Но я не смотрю на себя как на главную звезду команды, просто фокусируюсь на своей игре, на том, где могу ещё прибавить. Надеюсь, это приведёт к тому, что команда будет больше побеждать. Но это длинный сезон, всякое может случиться, те же травмы. Сейчас чувствую себя великолепно, много тренировался летом и готов много играть, если это потребуется», — сказал Хелльберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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