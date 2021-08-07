Хелльберг: моя цель — помочь «Сочи» выйти в плей-офф. Хочу показать, на что способен

Новичок «Сочи», голкипер Магнус Хелльберг признался, что не считает себя главной звездой сочинского клуба.



«Я люблю давление, но не соглашусь, что буду главной звездой «Сочи». Мы с Максом Третьяком будем делить игровое время. Конечно, я хочу играть как можно больше, но тот, кто будет лучшим вратарём, получит больше матчей. У нас с ним здоровая конкуренция, но я не рассматриваю себя главной звездой.



У меня много опыта, я знаю, насколько хорош могу быть, когда показываю свою лучшую игру. Но я не смотрю на себя как на главную звезду команды, просто фокусируюсь на своей игре, на том, где могу ещё прибавить. Надеюсь, это приведёт к тому, что команда будет больше побеждать. Но это длинный сезон, всякое может случиться, те же травмы. Сейчас чувствую себя великолепно, много тренировался летом и готов много играть, если это потребуется», — сказал Хелльберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.