«Трактор» с минимальным счётом обыграл СКА на Sochi Hockey Open

Хоккейный клуб «Трактор», представляющий город Челябинск, в матче турнира Sochi Hockey Open обыграл санкт-петербургский СКА со счётом 1:0.



Единственную шайбу в матче на девятой минуте первого периода забросил чешский нападающий челябинского клуба Лукаш Седлак, ему ассистировали Альберт Яруллин и Лоуренс Пилут.



Челябинский клуб завершил выступления на турнире, набрав семь очков. На счету «Трактора» три победы и одно поражение в овертайме. Санкт-петербургский СКА 8 августа сыграет с омским «Авангардом».

Всего в турнире принимают участие шесть команд. Помимо «Трактора» и СКА, в соревнованиях участвуют «Автомобилист», «Сочи», «Авангард» и олимпийская сборная России.

Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.