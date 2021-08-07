«Трактор» с минимальным счётом обыграл СКА на Sochi Hockey Open
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Хоккейный клуб «Трактор», представляющий город Челябинск, в матче турнира Sochi Hockey Open обыграл санкт-петербургский СКА со счётом 1:0.
Единственную шайбу в матче на девятой минуте первого периода забросил чешский нападающий челябинского клуба Лукаш Седлак, ему ассистировали Альберт Яруллин и Лоуренс Пилут.
Челябинский клуб завершил выступления на турнире, набрав семь очков. На счету «Трактора» три победы и одно поражение в овертайме. Санкт-петербургский СКА 8 августа сыграет с омским «Авангардом».
Всего в турнире принимают участие шесть команд. Помимо «Трактора» и СКА, в соревнованиях участвуют «Автомобилист», «Сочи», «Авангард» и олимпийская сборная России.
Новый сезон КХЛ стартует 1 сентября.
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