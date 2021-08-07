Брагин: Аскаров получает хорошую практику в сборной, за СКА он может сыграть в Казани

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал поражение от «Трактора» (0:1) в матче Sochi Hockey Open.
«Равный матч, они забили один гол, а мы нет. Продолжаем работать дальше, знаем, над чем надо работать. Почему не помогло теоретическое преимущество в свежести? Команды в разном физическом состоянии. Мы к оптимальному состоянии выйдем к началу чемпионата. Продолжаются нагрузки, идёт ежедневная работа.
Новые сочетания сегодня были, что-то работало, что-то нет. Большинство — тонкая материя, что-то получалось, три-четыре момента неплохих было. Что-то не получалось. Аскаров сейчас в олимпийской сборной, получает там хорошую практику. В дальнейшей будем смотреть. Наверное, можно ждать, что он сыграет за СКА на турнире в Казани», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
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