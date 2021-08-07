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Юниорская сборная России забросила две шайбы за минуту в финале Кубка Глинки/Гретцки

Юниорская сборная России забросила две шайбы за минуту в финале Кубка Глинки/Гретцки
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Сегодня, 7 августа, юниорская сборная России в финальном матче на Кубке Глинки/Гретцки встречается со сборной Словакии. К 15-й минуте россияне ведут со счётом 2:0, забросив две шайбы за минуту.

На 13-й минуте Иван Мирошниченко отличился после передачи Ильи Квочко, через минуту и 10 секунд Андрей Малявин увеличил преимущество россиян.

Отметим, что ранее юниорская сборная России на этом турнире не забивала больше одной шайбы за первый период. Также, россияне ещё не вели в счёте после первого периода.

Напомним, в полуфинале турнира Россия обыграла Швецию (7:5), Словакия выиграла у Финляндии (6:2).

Ранее россияне также обыграли Финляндию, Швейцарию и Чехию. Словаки выиграли у США, Германии и Швеции.

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