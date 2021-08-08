Овечкин поздравил юниорскую сборную России с победой на Кубке Глинки/Гретцки

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в «Инстаграме» поздравил юниорскую сборную России с победой в Кубке Глинки/Гретцки.
«Наши парни из юношеской сборной U18 второй раз подряд берут Кубок Глинки/Гретцки! 35 голов и 5 побед в 5 матчах – мощь. Поздравляю! Так держать, мужики!» – написал хоккеист в «сториз» в «Инстаграме».
Напомним, юниорская сборная России в финальном матче на Кубке Глинки/Гретцки обыграла Словакию со счётом 7:2, а всего на турнире россияне забросили 35 шайб за пять встреч – это рекорд турнира.
На групповом этапе юниорская сборная России обыграла сверстников из Финляндии со счётом 5:2, команду Швейцарии (9:2), а также Чехию – 7:3. В полуфинале турнира россияне оказались сильнее шведов (7:5), а в финале обыграли Словакию (7:2).
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