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Состав олимпийской сборной России на матч с «Автомобилистом» на Sochi Hockey Open

Состав олимпийской сборной России на матч с «Автомобилистом» на Sochi Hockey Open
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Сегодня, 8 августа, олимпийская сборная России проведёт заключительный четвёртый матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Встреча пройдёт в Сочи на арене «Шайба» и начнётся в 13:00 мск.

Состав олимпийской сборной России:

Николаев (Гуськов);

Кирсанов – Коромыслов, Чибриков – Хуснутдинов – Тринеев;

Грудинин – Давыдов, И. Федотов – Гуслитов – Кисаков;

Савиков – Стеклов, Баканов – Свечков – Гущин;

М. Федотов, Кондырев – Лазутин – Злодеев.

Напомним, что в трёх предыдущих встречах россияне уступили «Авангарду» (1:5), «Трактору» (0:4), «Сочи» (2:3).

«Автомобилист», наоборот, одержал три победы в трёх матчах: выиграл у «Сочи» (3:2, ОТ), обыграл петербургский СКА (4:3 Б), победил «Трактор» (4:3 ОТ).

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