Состав олимпийской сборной России на матч с «Автомобилистом» на Sochi Hockey Open

Сегодня, 8 августа, олимпийская сборная России проведёт заключительный четвёртый матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Встреча пройдёт в Сочи на арене «Шайба» и начнётся в 13:00 мск.



Состав олимпийской сборной России:



Николаев (Гуськов);



Кирсанов – Коромыслов, Чибриков – Хуснутдинов – Тринеев;



Грудинин – Давыдов, И. Федотов – Гуслитов – Кисаков;



Савиков – Стеклов, Баканов – Свечков – Гущин;



М. Федотов, Кондырев – Лазутин – Злодеев.



Напомним, что в трёх предыдущих встречах россияне уступили «Авангарду» (1:5), «Трактору» (0:4), «Сочи» (2:3).



«Автомобилист», наоборот, одержал три победы в трёх матчах: выиграл у «Сочи» (3:2, ОТ), обыграл петербургский СКА (4:3 Б), победил «Трактор» (4:3 ОТ).