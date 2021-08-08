Олимпийская сборная России нанесла первое поражение «Автомобилисту» на Sochi Hockey Open

Сегодня, 8 августа, олимпийская сборная России провела заключительный четвёртый матч на предсезонном турнире Sochi Hockey Open. Встреча прошла в Сочи на арене «Шайба» и завершилась победой олимпийской сборной России со счётом 2:1 после ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0).



На 16-й минуте олимпийская сборная России в меньшинстве открыла счёт в матче: Фёдор Свечков отличился с передачи Егора Савикова. Екатеринбуржцы отыгрались на 34-й минуте благодаря голу Семёна Казимова. Ему ассистировали Юрий Салов и Егор Платонов.



В овертайме Владимир Грудинин отличился с передачи Фёдора Свечкова.



Напомним, в трёх предыдущих встречах россияне уступили «Авангарду» (1:5), «Трактору» (0:4), «Сочи» (2:3).



«Автомобилист», наоборот, одержал три победы в трёх матчах: выиграл у «Сочи» (3:2, ОТ), обыграл петербургский СКА (4:3 Б), победил «Трактор» (4:3 ОТ).

Новость по теме Состав олимпийской сборной России на матч с «Автомобилистом» на Sochi Hockey Open