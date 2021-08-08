«Авангард» представил состав на матч со СКА с использованием знаков зодиака игроков

Омский «Авангард» представил состав на матч турнира Sochi Hockey Open с ХК СКА с использованием знаков зодиака игроков.



«Актуальнейший состав на матч против СКА! Пиши в ответы свой знак зодиака — проверим нашу совместимость. И помни: мы «ястРебы» из «АвангаРда». А ещё в Омске есть ИРтыш. Мы строим новую аРену. В общем, всё сходится", — сообщается в публикации пресс-службы клуба в «твиттере».

Напомним, ранее стало известно о том, что супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова рассуждала в переписке с бывшим спортивным директором «красно-белых» Дмитрием Поповым о выборе нового тренера клуба, исходя из его знака зодиака и букв фамилии.

Отметим, что матч между «Авангардом» и СКА в рамках Sochi Hockey Open начался в 17:30 по московскому времени.