«Авангард» представил состав на матч со СКА с использованием знаков зодиака игроков
Поделиться
Омский «Авангард» представил состав на матч турнира Sochi Hockey Open с ХК СКА с использованием знаков зодиака игроков.
«Актуальнейший состав на матч против СКА! Пиши в ответы свой знак зодиака — проверим нашу совместимость. И помни: мы «ястРебы» из «АвангаРда». А ещё в Омске есть ИРтыш. Мы строим новую аРену. В общем, всё сходится", — сообщается в публикации пресс-службы клуба в «твиттере».
Напомним, ранее стало известно о том, что супруга владельца «Спартака» Зарема Салихова рассуждала в переписке с бывшим спортивным директором «красно-белых» Дмитрием Поповым о выборе нового тренера клуба, исходя из его знака зодиака и букв фамилии.
Отметим, что матч между «Авангардом» и СКА в рамках Sochi Hockey Open начался в 17:30 по московскому времени.
Комментарии
- 8 августа 2021
-
17:37
-
17:25
-
16:52
-
16:35
-
16:16
-
16:09
-
15:50
-
15:46
-
15:18
-
14:12
-
13:18
-
12:46
-
12:26
-
10:15
-
10:00
-
09:58
-
09:29
-
09:15
-
09:00
-
08:45
-
08:30
-
08:00
- 7 августа 2021
-
23:06
-
22:44
-
22:06
-
21:30
-
21:23
-
20:40
-
20:22
-
20:18
-
20:12
-
20:10
-
20:10
-
19:39
-
18:47
Партнерский контент