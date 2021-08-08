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Александр Овечкин рассказал, планирует ли сыграть на Олимпиаде-2022

Александр Овечкин рассказал, планирует ли сыграть на Олимпиаде-2022
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прокомментировал возможность участия в зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай).

«Дай бог, что поеду на Олимпиаду в Пекин. Не будем пока кидаться словами, посмотрим, что будет», — приводит слова Овечкина корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

Напомним, зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

Игроки НХЛ принимали участие в Олимпийских играх с 1998 по 2014 год. На Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане лига отказалась останавливать сезон и отпускать игроков в национальные команды. Победителями хоккейного турнира ОИ-2018 стали российские хоккеисты, которые в финальном матче в овертайме обыграли сборную Германии со счётом 4:3.

На данный момент в календаре НХЛ предусмотрена пауза на Олимпиаду.

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