Карандин: не удивлюсь, если судейские художества в Токио увидим на хоккее в Пекине

Судья международной категории Юрий Карандин поделился мнением о судействе, с которым сборная России может столкнуться в Пекине.
«Самое главное – это поколение не потерять. Боюсь, сейчас начнутся красивые сказки от североамериканских селекционеров, агентов – и кто-то сорвётся за океан раньше времени. Другая проблема – уровень нашего молодёжного хоккея, МХЛ пока на постоянной основе не выращивает звёзд, многие юниоры просто теряются. В Новосибирске много смотрю матчи МХЛ и вижу, что в североамериканских юниорских лигах скорости всё-таки другие. Это проблема.
Жду глубокой, активной работы от главного тренера молодёжной сборной Игоря Ларионова. На мой взгляд, ему имеет смысл уже сейчас подтягивать лидеров сборной U-18 – тех же Мичкова и Мирошниченко. Нужно давать этим, как говорил легендарный Тарасов, полуфабрикатам, как можно больше шансов проявлять себя в более взрослых сборных, в МХЛ, в КХЛ, вести их. Это очень важная и тонкая работа.
Судейство на Кубке Глинки/Гретцки? На таких турнирах европейские судьи работают аккуартно и стабильно, больших вопросов не возникает. Но, к сожалению, в последние годы большие дела делаются на больших турнирах. Это мы увидели и в Пхенчхане, когда в финале после нелепого удаления на 58-й минуте нас спасло только чудо от Гусева. Это мы видим в эти дни и в Токио.
Только что прочитал интервью Ирины Винер, которая курирует нашу художественную гимнастику. Впервые услышал от этого интеллигентного тренера-победителя такие жёсткие слова относительно судейства. И это в художественной гимнастике, где в отличие от хоккея нет прямого столкновения команд и где не так легко на что-то повлиять. Я – не профессионал в гимнастике, но даже мне бросилась в глаза ошибка конкурентки нашей гимнастки. Тем не менее судьи технично вывели её на первое место.
В художественной гимнастике есть жюри, и судьи в общем-то обезличены. В хоккее ты сразу видишь, кто принял то или иное решение, есть персональная ответственность, что усложняет задачу.
Тем не менее опасения есть – и они отнюдь не на пустом месте. Роковое удаление Тарасенко в четвертьфинале последнего чемпионата мира с Канадой судейский комитет, насколько понимаю, в неформальном порядке признал ошибочным – но никаких официальных решений, тем не менее, принято не было. Значит, там идёт очень серьёзное лоббирование со стороны прежде всего североамериканцев и шведов.
Поэтому не удивлюсь, если те судейские художества, которые были в Токио, мы увидим и в Пекине», – цитирует Карандина Russia-Hockey.
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