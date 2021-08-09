Д. Шевченко: за гол в ворота СКА снимаю шляпу перед Наилем Якуповым

Нападающий «Авангарда» Дмитрий Шевченко подвёл итоги Sochi Hockey Open.



«Вратари очень здорово сыграли и меньшинство, что у нас сыграло отлично, что у них. Две хорошие команды встретились, и поэтому игра шла до гола. Лично у меня нет ощущения, что это «летний хоккей», не знаю, как у других.



Гол? Снимаю шляпу перед Наилем Якуповым! Он, можно сказать, вытянул на себя всех игроков, мне только стоило здорово открыться и воспользоваться этим шансом, так что спасибо ему.



Не хочу сглазить, но с каждой игрой я воспринимаю информацию намного легче, уже нет столько сумбура в голове. То есть первые две-три игры в голове творилось нечто — как клюшку поставить, как коньки развернуть. Сейчас я надеюсь, что с каждой игрой буду играть более уверенно и все задачи тренера выполнять на «автомате».



Когда будешь делать всё на «автомате», все движения, которые требует Боб — с этим придёт уверенность. И то, что я забил гол — надеюсь, это больше придаст мне уверенности и в дальнейших играх буду пытаться реализовывать моменты, которые будут создаваться от меня», – цитирует Шевченко официальный сайт «Авангарда».