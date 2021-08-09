Сафонов: надо было больше лезть на ворота «Сибири», где-то забить «мусорный» гол

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов подвёл итоги первой игры на Мемориале Ромазана с «Сибирью» (0:3).



«Сегодня «Сибирь» оказалась чуть сильнее, быстрее, чуть больше им повезло. Думаю, к сезону мы наберём форму и будем навязывать свою игру соперникам, побеждать.



Надо было больше лезть на ворота, покопать на пятаке, где-то забить «мусорный» гол. Быть может, одна-другая шайба зашла — и было бы легче, пошли бы голы с розыгрыша. Придём в гостиницу, посмотрим и разберём матч.



Да, в серии буллитов неплохо сыграли, победили. А так, сложно сказать, будем работать, готовиться к следующему матчу.



Мой буллит? Не было никакой паузы, шайба раза три проскакала, три раза съезжала. Ничего не оставалось, как дальше ехать-ехать и пытаться её уложить. А там бросил с закрытыми глазами — попал», — приводит слова Сафонова официальный сайт клуба.