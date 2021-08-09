Овечкин: Кудашов — требовательный тренер. Пожелаю «Динамо» за него зацепиться

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о подготовке к сезону НХЛ, поделился мнением о перспективах московского «Динамо» и посещении матчей клуба в КХЛ.



«Как скоро начну подготовку к новому сезону? Я её уже начал. База в Новогорске для меня идеальное место. Спасибо руководству и главному тренеру Алексею Николаевичу Кудашову за возможность в комфортных условиях готовиться к сезону.



У Алексея Кудашова будет интересный выбор игроков. Вижу по контрольным матчам, что достаточно много дают шансов молодым. Парням пожелаю за него зацепиться. Кудашов — требовательный тренер. А в целом, думаю, что «Динамо», как всегда, войдёт в сезон в ранге одного из фаворитов. Не стоит забывать, что в команде есть и опытные игроки, которым есть что доказывать.



Есть ли в планах посещение хоккея? Всё зависит от того, когда мне придётся улететь в США. Очень хотелось бы побывать на матчах «Динамо» и посмотреть на команду Алексея Кудашова в действии. Надеюсь, что получится выбрать время в моём графике и побывать на матче открытия сезона, да и на Кубок мэра попробую выбраться», — приводит слова Овечкина пресс-служба клуба во «ВКонтакте».