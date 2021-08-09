«Анахайм» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды

«Анахайм Дакс» заключил новые контракты с тремя хоккеистами, которые находились в статусе ограниченно свободных агентов.
Как сообщает официальный сайт клуба, «утки» подписали соглашения с нападающими Максом Комтуа и Максом Джонсоном, а также защитником Джошем Махурой.
23-летний Джонс заключил соглашение на три года. Кэпхит по контракту составит $ 1,295 млн.
22-летний Комтуа и 23-летний Махура заключили соглашения сроком на два года. Комтуа, в прошлом сезоне ставший лучшим бомбардиром «Анахайма» (33 (16+17) очка), будет получать $ 2,037 млн за сезон, Махура — $ 750 тыс.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги «Анахайм» занял восьмое место в Западном дивизионе, не сумев пробиться в плей-офф. В предстоящем сезоне «Дакс» свой первый матч проведут 14 октября дома с «Виннипегом».
- 9 августа 2021
-
22:24
-
22:15
-
21:46
-
21:23
-
20:53
-
20:42
-
20:10
-
19:30
-
18:31
-
18:16
-
17:46
-
17:34
-
17:12
-
16:59
-
16:46
-
16:17
-
15:19
-
15:08
-
14:12
-
12:23
-
10:17
-
09:00
-
08:58
-
08:30
-
08:00
- 8 августа 2021
-
23:39
-
23:16
-
22:40
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:10
-
21:50
-
20:53
-
20:15