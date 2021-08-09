«Анахайм» продлил контракт с лучшим бомбардиром команды

«Анахайм Дакс» заключил новые контракты с тремя хоккеистами, которые находились в статусе ограниченно свободных агентов.



Как сообщает официальный сайт клуба, «утки» подписали соглашения с нападающими Максом Комтуа и Максом Джонсоном, а также защитником Джошем Махурой.



23-летний Джонс заключил соглашение на три года. Кэпхит по контракту составит $ 1,295 млн.



22-летний Комтуа и 23-летний Махура заключили соглашения сроком на два года. Комтуа, в прошлом сезоне ставший лучшим бомбардиром «Анахайма» (33 (16+17) очка), будет получать $ 2,037 млн за сезон, Махура — $ 750 тыс.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги «Анахайм» занял восьмое место в Западном дивизионе, не сумев пробиться в плей-офф. В предстоящем сезоне «Дакс» свой первый матч проведут 14 октября дома с «Виннипегом».