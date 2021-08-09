Самсонов заключил однолетнее соглашение с «Вашингтоном» на $ 2 млн

Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов подписал новый контракт с клубом.



Как сообщает официальный сайт столичной команды, игрок заключил однолетнее соглашение с зарплатой $ 2 млн. Отметим, что 24-летний голкипер находился в статусе ограниченно свободного агента.



В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Самсонов принял участие в 19 матчах (18 — в старте), выиграв 13 из них, имея 90,2% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,69. В плей-офф вратарь провёл три матча, уступив во всех, отражая 89,9% бросков и пропуская 2,99 шайбы за игру.



Самсонов был выбран на драфте НХЛ 2015 года «Вашингтоном» в первом раунде под общим 22-м номером.



Новый сезон НХЛ стартует 12 октября. «Кэпиталз» первый матч проведут 13 октября дома с «Рейнджерс».