Самсонов заключил однолетнее соглашение с «Вашингтоном» на $ 2 млн
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Голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Илья Самсонов подписал новый контракт с клубом.
Как сообщает официальный сайт столичной команды, игрок заключил однолетнее соглашение с зарплатой $ 2 млн. Отметим, что 24-летний голкипер находился в статусе ограниченно свободного агента.
В прошедшем сезоне Национальной хоккейной лиги Самсонов принял участие в 19 матчах (18 — в старте), выиграв 13 из них, имея 90,2% отражённых бросков и коэффициент надёжности 2,69. В плей-офф вратарь провёл три матча, уступив во всех, отражая 89,9% бросков и пропуская 2,99 шайбы за игру.
Самсонов был выбран на драфте НХЛ 2015 года «Вашингтоном» в первом раунде под общим 22-м номером.
Новый сезон НХЛ стартует 12 октября. «Кэпиталз» первый матч проведут 13 октября дома с «Рейнджерс».
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