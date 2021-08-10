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Источник: «Салават» взял кредит на сумму более 300 млн, отдав в залог спортсооружение

Источник: «Салават» взял кредит на сумму более 300 млн, отдав в залог спортсооружение
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«Салават Юлаев» взял кредит у АО «Региональный фонд» на сумму более 300 миллионов рублей.

Как сообщает источник сайта Горобзор.ру, клуб отдал в залог одно из своих спортивных сооружений.

Отмечается, что ранее «Салават Юлаев» уже брал кредит у АО «Региональный фонд» в прошлом хоккейном сезоне, когда испытывал финансовые трудности. Год назад, по данным источника, несколько спортивных клубов брали кредиты у данного фонда.

Сегодня, 10 августа, «Салават Юлаев» сыграет первый матч на Кубке Республики Башкортостан с «Автомобилистом». Начало матча — в 17:00 мск.

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 1 сентября матчем за Кубок Открытия между «Авангардом» и ЦСКА. «Салават» сыграет первый матч в гостях 3 сентября с «Барысом».

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