«Локомотив» одержал уверенную победу над «Северсталью» на Кубке Республики Башкортостан

Ярославский «Локомотив» одержал победу над череповецкой «Северсталью» на Кубке Республики Башкортостан со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Встреча проходила во Дворце спорта в Уфе.



Три шайбы в матче ярославцы забросили в большинстве. Отличились защитник Рушан Рафиков и нападающие Антон Сагадеев и Павел Красковский. Ещё одну шайбу в меньшинстве забросил форвард Артур Каюмов.



Единственный гол в составе «Северстали» забил нападающий Даниил Вовченко.



Следующий матч «Локомотив» проведёт с хозяевами турнира — «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится завтра, 11 августа. Начало — в 17:00 мск. «Северсталь» также сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». Стартовый свисток в игре прозвучит в 13:00 по московскому времени.