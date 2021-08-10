«Локомотив» одержал уверенную победу над «Северсталью» на Кубке Республики Башкортостан
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Ярославский «Локомотив» одержал победу над череповецкой «Северсталью» на Кубке Республики Башкортостан со счётом 4:1 (1:0, 2:0, 1:1). Встреча проходила во Дворце спорта в Уфе.
Три шайбы в матче ярославцы забросили в большинстве. Отличились защитник Рушан Рафиков и нападающие Антон Сагадеев и Павел Красковский. Ещё одну шайбу в меньшинстве забросил форвард Артур Каюмов.
Единственный гол в составе «Северстали» забил нападающий Даниил Вовченко.
Следующий матч «Локомотив» проведёт с хозяевами турнира — «Салаватом Юлаевым». Встреча состоится завтра, 11 августа. Начало — в 17:00 мск. «Северсталь» также сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом». Стартовый свисток в игре прозвучит в 13:00 по московскому времени.
Кубок Республики Башкортостан. Кубок Республики Башкортостан
10 августа 2021, вторник. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Северсталь
Череповец
1:0 Рафиков (Алексеев) – 16:42' (5x3) 2:0 Сагадеев (Каюмов, Рафиков) – 28:41' (5x4) 3:0 Красковский (Коршков, Осипов) – 37:29' (5x4) 3:1 Вовченко (Кодола, Стенквист) – 41:11' (5x5) 4:1 Каюмов (Сагадеев) – 56:57' (en)
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