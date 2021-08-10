В Беларуси тренер избил 12-летнего хоккеиста во время матча
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Во время товарищеского матча «Химик» (Новополоцк) — «Шахтёр» (Солигорск) среди команд 2008 года рождения главный тренер «Шахтёра» избил клюшкой своего подопечного, сообщает by.tribuna.com.
Сообщается, что главным тренером группы 2008 года рождения является Артём Горанин.
Напомним, в мае массовая драка произошла на детском хоккейном турнире, состоявшемся в Саратове. В конце той встречи между командами 2009 года рождения — «Айсбергом» из Горячего Ключа и «Олимпом» из Самары — произошло нарушение правил со стороны самарских хоккеистов. Игроки бросили клюшки и решили выяснить отношения. Затем, в момент розыгрыша штрафного, игроки «Олимпа» набросились на хоккеистов «Айсберга». Драку разнимали судьи и родители.
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