Главный тренер «Сибири» прокомментировал победу над «Амуром» со счётом 8:0
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал разгромную победу над «Амуром» на Мемориале Ромазана (8:0).
«У нас сегодня прорвало бригаду большинства, реализовали много хороших моментов. Хотел бы отметить уверенную игру вратаря. Доволен не только вратарской линией, ещё кое-чем. Пока не буду говорить, чем именно, но доволен.
Команда не расслаблялась до последних минут — это радует. Ротация состава? Она у нас будет и завтра. Мы не стоим на месте, постоянно даём играть ребятам, проверяем их. И пока они доверие оправдывают.
Конкуренция ещё никому не помешала. Мы находимся в середине подготовки, заканчивается первый месяц работы. Какие-то внутренние выводы уже можно делать», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.
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