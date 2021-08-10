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Главный тренер «Сибири» прокомментировал победу над «Амуром» со счётом 8:0

Главный тренер «Сибири» прокомментировал победу над «Амуром» со счётом 8:0
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Главный тренер «Сибири» Андрей Мартемьянов прокомментировал разгромную победу над «Амуром» на Мемориале Ромазана (8:0).

«У нас сегодня прорвало бригаду большинства, реализовали много хороших моментов. Хотел бы отметить уверенную игру вратаря. Доволен не только вратарской линией, ещё кое-чем. Пока не буду говорить, чем именно, но доволен.

Команда не расслаблялась до последних минут — это радует. Ротация состава? Она у нас будет и завтра. Мы не стоим на месте, постоянно даём играть ребятам, проверяем их. И пока они доверие оправдывают.

Конкуренция ещё никому не помешала. Мы находимся в середине подготовки, заканчивается первый месяц работы. Какие-то внутренние выводы уже можно делать», — цитирует Мартемьянова официальный сайт КХЛ.

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