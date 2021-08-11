Ленер — о фото с пронзённым мечом Флёри: Марк затем подошёл извиниться, мы оба посмеялись

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер прокомментировал прошлогоднюю историю, когда агент его бывшего партнера по клубу Марка-Андре Флёри Аллан Уолш выступил в соцсетях против главного тренера команды Питера Дебура из-за сокращения игрового времени своего клиента.
В плей-офф-2020 клуб сделал ставку на шведского голкипера. Уолш опубликовал в твиттере коллаж, на котором Флёри пронзён мечом с фамилией Дебура. Позже он удалил твит по просьбе клиента.
«Когда я полез в телефон и увидел это, то рассмеялся. Подумал: «Что это такое?». Это, конечно, была небольшая подстава. В соцсетях в мой адрес посыпалась критика. Это выглядело так, что Уолш сплотил культ Флёри и выдвинул его против меня.
Мне пришлось непросто в тот момент. Я был первым номером, пытаясь помочь клубу выиграть Кубок Стэнли. Вероятно, это был не лучший шаг, но Уолш показал, как относится к своему игроку. Позже мы с ним познакомились. Могу сказать, что это один из немногих агентов, кто борется за права всех игроков НХЛ.
Сразу после этой истории Флёри подошёл ко мне и извинился. Мы оба посмеялись. Это не имело значения», – цитирует Ленера The Score.
- 11 августа 2021
-
09:13
-
08:38
-
08:18
-
07:25
-
01:41
- 10 августа 2021
-
23:34
-
22:45
-
22:30
-
22:10
-
21:49
-
21:45
-
21:30
-
21:17
-
21:00
-
20:45
-
20:23
-
20:16
-
19:20
-
19:13
-
18:55
-
18:35
-
18:11
-
17:24
-
17:10
-
16:42
-
16:24
-
15:49
-
15:29
-
15:10
-
14:51
-
14:15
-
13:33
-
13:06
-
12:52
-
12:15