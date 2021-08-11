Ленер — о фото с пронзённым мечом Флёри: Марк затем подошёл извиниться, мы оба посмеялись

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер прокомментировал прошлогоднюю историю, когда агент его бывшего партнера по клубу Марка-Андре Флёри Аллан Уолш выступил в соцсетях против главного тренера команды Питера Дебура из-за сокращения игрового времени своего клиента.



В плей-офф-2020 клуб сделал ставку на шведского голкипера. Уолш опубликовал в твиттере коллаж, на котором Флёри пронзён мечом с фамилией Дебура. Позже он удалил твит по просьбе клиента.

«Когда я полез в телефон и увидел это, то рассмеялся. Подумал: «Что это такое?». Это, конечно, была небольшая подстава. В соцсетях в мой адрес посыпалась критика. Это выглядело так, что Уолш сплотил культ Флёри и выдвинул его против меня.



Мне пришлось непросто в тот момент. Я был первым номером, пытаясь помочь клубу выиграть Кубок Стэнли. Вероятно, это был не лучший шаг, но Уолш показал, как относится к своему игроку. Позже мы с ним познакомились. Могу сказать, что это один из немногих агентов, кто борется за права всех игроков НХЛ.



Сразу после этой истории Флёри подошёл ко мне и извинился. Мы оба посмеялись. Это не имело значения», – цитирует Ленера The Score.