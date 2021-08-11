Бродо выразил соболезнования в связи со смертью Тони Эспозито

Бывший голкипер «Нью-Джерси» и «Сент-Луиса» Мартин Бродо прокомментировал смерть легендарного вратаря Тони Эспозито.



«Печально слышать о смерти великого Тони Эспозито. Он оказал невероятное влияние на хоккей, зал хоккейной славы и сообщество вратарей. Соболезнования семье Тони», — написал Бродо в «Инстаграме».



Тони Эспозито — брат легендарного Фила Эспозито, который также является представителем Зала славы НХЛ, выступавший долгое время в составе «Чикаго Блэкхоукс», а также запомнившийся старшему поколению по игре в Суперсерии-72 между СССР и Канадой.



Он провёл в НХЛ 16 сезонов – все, кроме одного, в составе «Чикаго». Стал обладателем трёх наград «Везина» (1970, 1972 и 1974), как лучшему голкиперу лиги, а также выигрывал приз «Колдера» лучшему новичку сезона в 1970 году. Он остаётся абсолютным лидером франшизы по шат-аутам (74) и победам в матчах за карьеру (418).