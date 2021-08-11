«Северсталь» одержала победу над «Автомобилистом» на Кубке Республики Башкортостан

Череповецкая «Северсталь» одержала победу над «Автомобилистом» в рамках Кубка Республики Башкортостан со счётом 2:1 (0:0, 1:1, 1:0).



На 25-й минуте встречи счёт в большинстве открыл защитник «Автомобилиста» Ефим Гуркин. Ответную шайбу в ситуации «пять на три» на 31-й минуте забросил форвард «Северстали» Егор Морозов. Вперёд череповецкий клуб вывел нападающий Давид Думбадзе на 53-й минуте.



После двух туров «Северсталь» набрала 2 балла и расположилась на третьем месте турнирной таблицы, «Автомобилист» находится на четвёртом месте, имея в своём активе 0 очков.

Следующий матч на турнире «Северсталь» проведёт в пятницу, 13 августа, с хозяевами турнира — «Салаватом Юлаевым». Начало встречи — в 17:00 по московскому времени. «Автомобилист» 13 августа сыграет с ярославским «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 11:00 мск.