«Виннипег» подпишет новый контракт с Пионком на четыре года и $ 23,5 млн
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Команда Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» и 26-летний защитник Нил Пионк смогут избежать арбитража, сообщает североамериканский журналист Эллиотт Фридман на своей странице в «Твиттере».
Отмечается, что стороны согласовали условия нового контракта. Американский защитник подпишет новое соглашение на четыре года. Заработная плата Пионка составит $ 5,875 млн за сезон. Таким образом, общая сумма сделки — $ 23,5 млн.
В прошедшем сезоне американец принял участие в 54 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых забросил три шайбы и отдал 29 результативных передач при показателе полезности "+6" и 20 минутах штрафного времени.
На его счету ещё восемь встреч и 4 (0+4) очка в плей-офф.
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