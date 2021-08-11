Рашевский: «Виннипег» связывался со мной после драфта, но у меня контракт с «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский прокомментировал итоги товарищеского матча со «Спартаком» (6:2).

«Оценю свою игру удовлетворительно. Конечно, есть ошибки, пока идёт летний хоккей, и мне есть что исправлять. Уже восстановились после сбора в Нижнем Новгороде, сейчас идут тренировки на сыгранность, много разыгрываем большинство, идут раскаты, прохождения средней зоны.

Какая-то химия с Линдбергом и О’Деллом у нас уже проявляется, с ними очень приятно играть. Спасибо тренеру, что поставил меня с такими опытными игроками. У меня слабенький английский, но какие-то слова понимаю, общаемся хоккейными терминами.

Выбор «Виннипегом» на драфте добавил мне уверенности перед сезоном. Связывались ли со мной скауты? Да, сразу после драфта связались — поздравили и пожелали удачи. Но у меня контракт с «Динамо», и я пока настроен играть и доказывает здесь», — передаёт слова Рашевского корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.