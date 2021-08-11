«Динамо» разгромило «Спартак» и нашло решение в топ-6? Москвичи продолжают перестройку

Пора больших перемен в московском «Динамо» не завершена

Этим летом московское «Динамо» переживает уже традиционную пору волнений. Значительные изменения в межсезонье коснулись не только состава и тренерского штаба столичного клуба, но и руководства бело-голубых. Для начала стало известно о замене генерального менеджера — вместо Виктора Меркулова селекцией начал руководить воспитанник СДЮШОР «Динамо» Алексей Сопин, в 2013 году выигравший с родным клубом Кубок Гагарина. А через несколько недель пост генерального директора «Динамо» оставил и Евгений Кровопусков, на смену которого заступил Анатолий Харчук. При этом 63-летний функционер официально получил приставку «исполняющий обязанности», что напрямую говорило о том, что история с перестановками в руководстве клуба далеко не закончена. Ожидается, что точка в этом вопросе будет поставлена в районе 20-х чисел августа, когда пройдёт совет акционеров московского «Динамо».

В таких непростых условиях главному тренеру «Динамо» Алексею Кудашову приходится готовить команду к старту регулярного чемпионата. Главной проблемой для тренерского штаба бело-голубых являлся ответ на вопрос, кто заменит Дмитрия Кагарлицкого и Дмитрия Яшкина в звене Вадима Шипачёва. Если от Кагарлицкого новый тренер москвичей отказался самостоятельно, сделав ставку на Станислава Галиева, то Яшкина динамовцы потеряли вынужденным образом — лучший снайпер прошлого регулярного чемпионата КХЛ принял решение о продолжении карьеры в НХЛ. На позиции чешского форварда в тройке Шипачёва на данный момент наигрывается Александр Петунин. 24-летний форвард на протяжении последних лет постоянно перемещался между «Динамо» и «Северсталью» — и сейчас российский нападающий получил прекрасную возможность сделать новый шаг в своей карьере, проявив себя в сочетании с лучшим дирижёром атак во всей КХЛ.

«Динамо» может потерять Артёма Фёдорова на долгий срок

Одним из новичков бело-голубых в межсезонье стал Артём Фёдоров, в своё время уже выступавший за московское «Динамо». 11 августа воспитаннику электростальского хоккея исполнилось 28 лет, вот только выйти на лёд в день рождения в контрольном матче с своим бывшим клубом — «Спартаком» — Фёдорову было не суждено. В одной из последних тренировок Артём получил серьёзное повреждение, в результате которого может выпасть из строя на длительный срок. Если сбудутся худшие прогнозы, то без Артёма тренерскому штабу «Динамо» придётся обходиться в районе ближайших двух-трёх месяцев. В сложившейся ситуации его позицию во втором звене занял 20-летний Дмитрий Рашевский, дополнивший связку двух легионеров — канадца Эрика О’Делла и шведа Оскара Линдберга. В таком не самом привычном виде и предстало топ-6 «Динамо» в этой встрече.

Новость по теме Кудашов прокомментировал подписание О'Делла в «Динамо»

Переход канадского форварда в «Динамо» стал одним из самых обсуждаемых трансферов бело-голубых в это межсезонье. В минувшем сезоне 31-летний О’Делл сыграл всего девять матчей, досрочно завершив сезон уже в октябре, получив очень тяжёлую травму в одном из матчей «Сибири». Из-за операции Эрик пропустил больше шести месяцев, и тратить легионерскую позицию на такого хоккеиста было большим риском динамовцев. Однако пока что опасения относительно канадца не подтверждаются — на предсезонном сборе в Нижнем Новгороде О’Делл продемонстрировал едва ли не лучшие результаты в команде во время физических тестов, а затем успел забить уже несколько голов в контрольных матчах.

«Спартак» уже с Данском и Хедом, но пока без Петтерссона

Матч со «Спартаком» стал для команды Кудашова уже четвёртым во время предсезонной подготовки. Сначала динамовцы обыграли «Торпедо» и «Адмирал», после чего полурезервным составом проиграли «Амуру». Похожие результаты в начале подготовки показали и подопечные Бориса Миронова — красно-белые также уступили «тиграм» и переиграли «моряков». На игру с «Динамо» москвичи вышли практически боевым составом, из основных игроков оставив вне заявки только второго голкипера Алексея Красикова, защитников Дмитрия Вишневского и Якова Рылова, а также своего главного новичка — шведского форварда Эмиля Петтерссона, который только недавно прибыл в расположение команды.

Зато другие новички красно-белых уже в строю — на последний рубеж был отряжен голкипер Оскар Данск, а в защите действовали Тим Хед и Якуб Ержабек. Именно шведу Хеду удалось открыть счёт в матче, мощным броском пробив Ивана Бочарова при игре в большинстве. Шведский защитник ещё не раз опасно прикладывался по воротам в дальнейшем, но отличиться в составе «Спартака» удалось только Сергею Широкову, который на старте второго периода удачно подправил шайбу после броска Ержабека.

Рашевский стал джокером «Динамо» в контрольном матче

Однако главным героем матча оказался неожиданный джокер бело-голубых — Рашевский. 20-летний форвард отлично вписался во второе звено динамовской команды и приложил свою руку к четырём голам своей команды. Молодой нападающий, недавно выбранный на драфте НХЛ «Виннипегом», дважды отличился самостоятельно, а ещё дважды помог забить партнёрам. Запомнился Дмитрий и своей работой в зоне защиты — в одном из эпизодов своевременное возвращение Рашевского в оборону спасло «Динамо» от неминуемого гола.

Ключевой отрезок матча произошёл во второй половине второго периода, когда в ворота проведшего крайне неудачную встречу Данска влетело четыре шайбы кряду. Помимо оформившего дубль Рашевского, успех праздновали Шипачёв и Галиев. Главная связка нынешнего созыва «Динамо» проявила себя в деле. В заключительной трети окончательный счёт в матче установил Петунин, удачно доевший отскок на пятаке. После завершения основного времени матча по договорённости между командами был сыгран овертайм и исполнена серия буллитов. В пятиминутном отрезке сильнее были динамовцы (отличился Андрей Миронов), а буллиты точнее исполнили красно-белые.

«Рынок пустой, игроков нет»

По окончании встречи главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги контрольного матча, а также высказался о работе столичного клуба на трансферном рынке.

«Я уже в прошлый раз говорил, что нельзя делать какие-то выводы по этим матчам. В первую очередь мы смотрим на то, что нарабатывали — что у нас работает, что не работает и нужно улучшать. Как в любой игре — сегодня видели хорошие и плохие моменты.

Удивила ли игра Рашевского? Он не первый матч играет во втором звене, тренируется у нас второй месяц, поэтому мы давно видели его. Давайте даже не будем обсуждать эту тему, потому что молодой парень и какие-то авансы ему делать… Он просто играет, а мы смотрим на него.

Видим Линдберга в качестве крайнего нападающего? Мы пробуем разные варианты, сегодня было такое сочетание. По состоянию Фёдорова официальной информации нет. Надеемся, что Ерёменко сыграет летом. Шипачёв не будет играть в меньшинстве? Нет, почему. У нас все играют, как в большинстве, так и в меньшинстве. Просто сегодня был вот такой вариант.

Я бы не отказался в составе от Макдэвида и Крейчи, но хватит спекулировать на этой теме. У нас есть игроки, которыми мы довольны. Мы говорили, что будем подтягивать свою молодёжь, которая будет развиваться. На самом деле трансферная политика не заканчивается. Мы пытаемся смотреть ещё игроков, которые появляются на рынке. Пока он пустой. На какие позиции хотели бы взять легионеров? Я только что ответил на ваш вопрос — рынок пустой, игроков нет», — сказал Кудашов.