Будет создан Азиатский тур среди детских сборных. Его аналог — Евротур

Первый вице-президент Федерации хоккея Узбекистана Баходыр Гафуров рассказал, как обстоят дела с детским хоккеем.

«Должен признать, что дела с детским хоккеем обстоят несколько хуже, чем мы хотели бы. На сегодня мы имеем около 400 детей, занимающихся в шести детских хоккейных школах. На данном этапе количество занимающихся должно быть больше как минимум в два раза. Основная проблема — нехватка достаточного количества квалифицированных тренерских кадров. В период пандемических ограничений этот вопрос превратился практически в неразрешимый. Однако сейчас Федерация активно ведёт работу по комплектации тренерского корпуса путём привлечения российских и белорусских специалистов. Уверен, что новый учебный сезон будет более продуктивным и насыщенным в плане эффективности тренировочного процесса.

Соревновательный процесс наряду с тренировочным является неотъемлемой частью подготовки профессионального спортсмена. Поэтому в новом учебном сезоне, который стартует в августе, на регулярной основе будут проводиться различные внутренние соревнования между детскими командами. Что касается международного турнира детских команд, о котором вы спросили, то мы сейчас действительно прорабатываем с коллегами из Казахстана и Кыргызстана вопрос о проведении межнационального детского первенства. Обсуждается в том числе его проведение в формате детских национальных сборных команд. Предположительно каждая из стран будет поочерёдно принимать у себя туры. Для простоты понимания формата можно провести аналогию с Еврохоккейтуром.

Кстати, на прошедшей неделе мы провели очень хорошее мероприятие. Это был пилотный детский кэмп под руководством известного американского специалиста Шона Скиннера. В течение пяти дней и дети, и наши тренеры перенимали бесценный опыт большого мастера. Думаю, они получили хороший заряд энергии и мотивации на грядущий сезон. Подобные кэмпы и мастер-классы определённо имеют огромное значение для нашего развития, и мы будем организовывать их как можно чаще.

Повторюсь, что работа с детьми — это главный элемент нашей стратегии развития», — приводит слова Гафурова Olamsport.