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«Спартак» и «Салават Юлаев» произвели обмен

«Спартак» и «Салават Юлаев» произвели обмен
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Хоккейные клубы «Спартак» и «Салават Юлаев» произвели обмен, сообщается на официальном сайте москвичей.

Красно-белые получили права на 27-летнего нападающего Эдуарда Гиматова. Взамен клуб из Уфы получит денежную компенсацию.

27-летний Гиматов (180 см, 91 кг) — бронзовый призёр молодёжного чемпионата мира и обладатель «золота» Универсиады в составе сборной России. На счету Эдуарда 169 матчей чемпионата и плей-офф КХЛ за «Автомобилист», «Северсталь», «Нефтехимик» и «Салават Юлаев». В них он забросил 10 шайб и отдал девять результативных передач.

Всего в ВХЛ он принял участие в 221 встрече регулярного чемпионата и плей-офф, набрав 119 (53+66) очков. В МХЛ форвард сыграл 149 матчей регулярного чемпионата и плей-офф, в которых забил 50 голов и отдал 59 передач.

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