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Красковский — о Буше: рады, что в «Локомотиве» появился такой мастеровитый игрок

Красковский — о Буше: рады, что в «Локомотиве» появился такой мастеровитый игрок
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Нападающий «Локомотива» Павел Красковский прокомментировал итоги встречи Кубка Республики Башкортостан с уфимским «Салаватом Юлаевым» (4:3).

«С Егором Коршковым мы давно вместе играем. Рид Буше ещё будет вливаться в коллектив, до конца понимать нашу систему игры. Думаю, в будущем будет ещё лучше, чем сейчас. Мы рады, что в нашей команде появился такой мастеровитый игрок, помогаем ему. Надеюсь, он принесёт много пользы нашей команде», — приводит слова Красковского официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, ярославский «Локомотив» одержал победу в матче Кубка Республики Башкортостан с «Салаватом Юлаевым» со счётом 4:3 (3:0, 1:1, 0:2). Встреча прошла на стадионе «Дворец спорта» в Уфе.

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