Житник: генменеджер на скамейке рядом с главным тренером — гремучая смесь

Бывший защитник клубов НХЛ и сборной России Алексей Житник поделился мнением о контрактной ситуации Кирилла Капризова, а также прокомментировал целесообразность присутствия на тренерской скамейке генменеджера.

«Капризов отлично дебютировал в НХЛ в прошедшем сезоне, набрал много очков и в общем-то может диктовать свои условия на рынке. Ему 24 года, отличный хоккейный возраст, вроде бы нет предпосылок покидать НХЛ. Хоккей в НХЛ — это бизнес. Идут переговоры о новом контракте, клубу нужен длинный договор, игроку — видимо, контракт-мостик. Отсюда и все слухи.

Лично я каждый год подписывал однолетний договор, длинных контрактов избегал. В принципе в этом есть логика: короткие контракты тебя мобилизуют, каждый матч ты на острие, постоянно тестируешь рынок, новые финансовые условия. С другой стороны, всегда есть риск получить травму и с этого острия упасть.



Думаю, в конце концов сторона Капризова найдёт оптимальные условия с «Миннесотой». По логике, будет оформлен не многолетний контракт.

Участие НХЛ в Олимпиаде станет фактором при выборе Капризова? Сомневаюсь. Читал, что Канада уже определилась с тренерским штабом, собранным из ведущих тренеров НХЛ, но пока это скорее фэнтези. Решение до сих пор не принято, НХЛ тянет, так и не опубликован календарь будущего сезона.



Остаюсь при своём прежнем мнении — финансовая ситуация в лиге напряжённая, «эскроу» на максимуме. Никто не будет рисковать с месячным перерывом в феврале на экваторе сезона НХЛ.

Ещё мне показалось интересным обсуждение того, насколько целесообразен выход на лавочку генерального менеджера. Если правильно понимаю, такое не так давно происходило в «Спартаке», СКА, московском «Динамо». Судя по прессе, у такого выхода много противников, но есть и немало сторонников.



С моей точки зрения, генеральный менеджер на скамейке рядом с главным тренером — гремучая смесь. Игроков в плане мотивации и давления эта комбинация подхлёстывает, ведь в данном случае генеральный менеджер, который определяет суммы их контрактов и решает их судьбы, находится в гуще событий. Он видит игру под другим углом, глубже понимает роль каждого хоккеиста и отношение к нему тренеров.



Возможно, в таком случае под давлением находятся тренеры, их роль становится более специфической, вот здесь спорный момент. С другой стороны, генменеджер получает возможность изнутри оценить и работу тренеров. Интересная комбинация.

В первые годы в «Баффало» у нас на лавке рядом с Линди Раффом, одним из самых авторитетных тренеров в истории НХЛ, в роли его ассистента стоял генеральный менеджер Джон Маклер. Честно скажу, присутствие большого босса дополнительно мобилизовывало народ. Потом Маклер постепенно ушёл в свой офис, а на лавку один за другим пришли Тед Нолан и Джон Торторелла, которые позже сделали яркую карьеру в роли главных тренеров. Так что приход Маклера повлиял на всю организацию.



Почему в НХЛ сочетание «генменеджер — тренер» у скамейки практически не применяется? В своё время его так или иначе использовал Майк Кинэн — если не ошибаюсь, в «Филадельфии», «Флориде» и «Сент-Луисе», огромной была роль в «Детройте» конца века Скотти Боумэна. В ряде клубов НХЛ генменеджеры в определённые моменты приходили на лавку. Не удивлюсь, если в ближайшие годы на каких-то коротких этапах такое явление в НХЛ станет более распространённым», — приводит слова Житника Russia-Hockey.