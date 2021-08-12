Ягр сообщил, что чувствует себя обязанным продолжать играть за «Кладно» в 49 лет

Яромир Ягр сказал, что чувствует себя обязанным продолжать играть за «Кладно», хотя 49-летний нападающий признаёт, что его навыки ухудшаются в связи с приближением 50-летия.
«Вы знаете, почему я всё ещё играю? Я несу ответственность перед клубом, иначе я бы не полетел сюда и не выставил бы себя дураком. Но, если я уйду, партнёры и спонсоры уйдут, и с клубом может быть покончено. У меня нет выбора. Люди этого не понимают, но мне всё равно. Только бог будет судить меня. Я ожидаю гораздо большего от себя и верю, что во мне есть много сил.
Поверьте, играть уже непросто. Потому что в основном в течение своей карьеры я чувствовал, что, если хочу забить гол, я забью его. Но внезапно это перестало работать.
В то же время люди всё ещё ждут от меня такой результативности, и это, наверное, худшее чувство, когда люди думают, что я могу, но я знаю, что не могу. Плюс, я даже не могу им сказать об этом. Я просто знаю, что делаю всё возможное, чтобы помочь клубу. Я не знаю, может ли кто-нибудь понять мою роль. Я даже не хочу быть в таком положении, но у меня нет выбора. Пока мой отец дышит, я воспринимаю клуб как свою ответственность (клуб перешёл во владение Ягра-младшего от его отца. — Прим.«Чемпионата»). Он владел «Кладно» в течение 20 лет. Мне как сыну было бы неловко уйти», — приводит слова Ягра официальный сайт НХЛ.
Отметим, 15 февраля 2022 года нападающему исполнится 50 лет.
- 12 августа 2021
-
17:19
-
16:45
-
16:25
-
15:32
-
15:16
-
13:44
-
13:02
-
12:16
-
11:02
-
10:22
-
09:09
-
09:00
-
08:20
-
06:14
- 11 августа 2021
-
23:55
-
23:37
-
23:33
-
23:30
-
23:10
-
22:51
-
22:34
-
22:15
-
21:51
-
21:33
-
21:27
-
21:13
-
20:56
-
20:32
-
20:15
-
19:50
-
19:16
-
19:13
-
18:45
-
18:36
-
17:51