Наставник «Нефтехимика» прокомментировал сухую победу в татарстанском дерби с «Ак Барсом»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал сухую победу в матче на Мемориале имени Ивана Ромазана с «Ак Барсом».

«Была командная работа, ребята сражались, хотели победить, ловили много шайб на себя. Вратарь-дебютант сегодня отличный матч на «сухарь» провёл. В принципе, мы довольны этим результатом. Много блокированных бросков было, никто себя не жалел, мы были единым механизмом. Я ребятам давал задание, чтобы помогали вратарю. Любому вратарю, тем более дебютанту — первая встреча на таком серьёзном уровне. Ребята старались, выполняли, что от них требуется.

Татарстанское дерби? Наверное, это есть. Команды друг друга хорошо знают. Земляки ведь. Честно сказать, все команды готовятся, все хотят побеждать, хотят показать товар лицом. Со всеми сложно и интересно играть. Казань — не исключение", — приводит слова Леонтьева официальный сайт КХЛ.